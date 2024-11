El triángulo rojo y San Martín Texmelucan son las zonas más peligrosas para los profesores, reveló Alfredo Gómez Palacios, líder de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



Este jueves dio a conocer que, conforme a un diagnóstico, estos puntos se encuentran identificados por ser donde más agresiones y asaltos sufren los docentes cuando se dirigen a las escuelas.



"Identificamos lo que se conoce como el triángulo rojo, un poquito del lado de San Martín (...) te dicen (los profesores) venía yo en camino y me quitaron el celular o mi cartera", refirió.



Aunque no precisó cuántas quejas van en el año y de qué planteles escolares son los profesores, Gómez Palacios comentó que en la mayoría de los casos las personas temen represalias si denuncian a los agresores, además de que por tiempo prefieren dar sus clases y dejan de lado ir al Ministerio Público para presentar la queja correspondiente.



Por otra parte, el dirigente de la sección 51 comentó que también les preocupa el conflicto poselectoral que prevalece en el municipio de Chignahuapan, donde tras la anulación de la elección que le daba el triunfo al candidato de Fuerza por México, Juan Lira, conocido como "El Moco", se han desatado protestas e inconformidades de grupos afines a él.



No obstante, refirió que ya tuvieron un primer encuentro con el futuro secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien les aseguró que habrá condiciones de seguridad para la impartición de clases.



Ante ello, confió en que el clima de ingobernabilidad pueda ser atendido por la administración entrante de Alejandro Armenta.