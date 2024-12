Ante el amago de transportistas por parar el servicio, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió comprensión a este sector por el cierre de sexenio y reiteró que la Secretaría de Gobernación continuará al frente del tema.

Por eso, evitó dar una postura sobre las protestas en demanda por el alza al pasaje, al argumentar que no pretende intervenir en los avances alcanzados por el titular de la Segob, Javier Aquino Limón.

"Es un tema de la Secretaría de Gobernación, está dialogando con ellos. Yo les pido que todos seamos comprensivos, estamos en la finalización de un gobierno y tenemos que trabajar de la mano para que haya las mejores condiciones", declaró en entrevista después de inaugurar la rehabilitación de un tramo del bulevar Forjadores.

Respecto a si considera que es una estrategia de los transportistas por la coyuntura del cambio de gobierno, el mandatario estatal se negó a dar una opinión.

"Es una lástima ese tema, pero yo no quiero empantanar ni generar comentarios que no sean correctos, en cuanto Javier Aquino me pueda informar cuál es el estatus, generaremos un pronunciamiento", manifestó.

No cederemos a chantajes de sólo tres concesionarios: Segob

Por su parte, Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación (Segob), advirtió que no permitirá chantajes de sólo tres concesionarios, por lo que habrá sanciones.

“No vamos a permitir que haya chantajes, ni mucho menos; no es la forma, no hemos sido un gobierno de puertas cerradas, ni tampoco va a ser así el gobierno entrante”, enfatizó.

Al concluir el bloque de informes en Casa Aguayo, el funcionario estatal informó a los usuarios que si se diera el escenario del paro en el transporte público, se tiene listo un dispositivo para cubrir el servicio.

“El monitoreo que tenemos es que todo está funcionando de manera adecuada, al momento; tenemos ubicado sólo a tres concesionarios que han manifestado su intención de hacer paro de labores”, comentó

Aquino Limón destacó que la actual administración ha sido de diálogo abierto con todas las asociaciones transportistas, al grado que sigue atendiendo a concesionarios.

“La atención de las dependencias nunca hemos estado al margen de la ley, tanto Gobernación como Movilidad hemos estado atentos”, apuntó.

De nueva cuenta, el secretario de Gobernación señaló que van a esperar los tiempos para conocer el estudio técnico que permita saber los resultados sobre la demanda de incremento al pasaje.

Hasta ahora los concesionarios mantienen su propuesta de incremento de 8.50 a 19 pesos, ante lo que el Gobierno de Puebla respondió que no hay condiciones técnicas para aumentar la tarifa, cuando el servicio sigue siendo deficiente.

Una segunda propuesta que surgió en la coyuntura de la transición del gobierno, es que si no se da el aumento, entonces desaparezca el descuento del 50 por ciento a estudiantes y para las personas de la tercera edad y discapacitados.