El titular de la Secretaría de Educación de Puebla, Jorge Estefan Chidiac, descartó un incremento en la deserción escolar dentro de la zona del "triángulo rojo", ligada a la presencia de bandas del crimen organizado.



Al comparecer ante la Comisión de Educación del Congreso local, el funcionario dijo que la dependencia no tiene registros y mucho menos denuncias formales sobre menores de edad que hayan sido reclutados por grupos criminales para prácticas de “halconeo”.



En este sentido, comentó que si la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha sido notificada de esta situación debe presentar los reportes oficiales.



El secretario aseguró que el nivel de deserción escolar en los municipios que integran el "triángulo rojo" tiene la misma dinámica que en el resto del estado, y la SEP no ha detectado signos de alarma.



“No hay una deserción escolar mayor, no tenemos un problema en las escuelas del Triángulo Rojo, no lo hay. Si la sección 51 del SNTE denunció algo, se habrá atendido con la Fiscalía”, apuntó.



En contraste, Estefan Chidiac dio a conocer que el abandono escolar a nivel primaria disminuyó este 2024, incluso por encima de estados como Tlaxcala y Morelos.



Con relación al resto de los niveles educativos, el titular de la SEP reveló que son las universidades las que tienen un mayor índice de deserción, con 9 por ciento.