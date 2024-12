Al recalcar que la educación es un derecho para todos los mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina inauguraron el nuevo campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con una inversión de 2 mil 800 millones de pesos, al sur de la ciudad de Puebla.



En su mensaje, la mandataria destacó que el Estado es responsable de garantizar el acceso a la educación media superior y superior, razón por la cual criticó que durante 36 años del periodo neoliberal se dejaran de construir universidades públicas y crecieran las privadas, por tener la idea que la educación debía pagarse.



La morenista refirió que esta visión de intentar privatizar la educación pública fue "un absurdo", pero con la llegada de Andrés Manual López Obrador se "reconcibió" a la educación como un derecho social y humano, siendo esta la esencia de lo que representa la "Cuarta Transformación”.



Por lo anterior, destacó la edificación del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 20 “Natalia Serdán Alatriste” y de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPII), “Alejo Peralta”, que se ubica al sur de la ciudad de Puebla, ya que ponen en primera línea a la educación.



En esa tónica, resaltó que con el segundo piso de la Cuarta Transformación se abrirán más instituciones públicas, especialmente universidades, a fin de que nunca más “se le diga a un estudiante que fue rechazado o que son ‘ninis’".



“Si hay una familia que puede pagar de educación particular, está bien, pero la educación pública tiene que ser la mejor de todas las educaciones y el Estado está obligado a que todo joven tenga la oportunidad y acceso a la educación”, enfatizó.



Por lo anterior, Sheinbaum Pardo anunció que en su sexenio se planea construir por lo menos 330 mil espacios nuevos educativos, con más sedes de la Universidad Benito Juárez, y del IPN, pero también de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” y la Universidad Nacional de la Salud, de las cuales habrá sedes en Puebla el próximo año.



A punto de concluir su intervención, la presidenta de México se dirigió a la primera generación de estudiantes, para decirles que no se olviden de dónde vienen y de regresar siempre al pueblo de México lo que nos da.



"No se olviden nunca de dónde vienen para no perder la brújula; el esfuerzo individual y personal siempre es importante, dedicar el tiempo a los estudios es fundamental, pero no se olviden que esta es una institución pública y el pueblo de México financiará sus estudios”, expresó.



También les habló a las mujeres estudiantes, a quienes pidió no dejar que nadie les quite el derecho de soñar, ya que ellas pueden desempeñarse en cualquier carrera y ser hasta “Comandantas Supremas de las Fuerzas Armadas”.

Lo que se entregó este martes es un edificio que se construyó en una superficie de tres hectáreas, donde se impartirán las licenciaturas de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería en Control y Automatización, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería en Sistemas Automotrices, y Licenciatura en Ciencias de Datos.

Habrá becas deportivas y culturales de hasta 20 mil pesos

Por su parte, el rector del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, dio a conocer que desde hace 27 años ningún presidente acudía a inaugurar un Politécnico, por lo que celebró la presencia de Claudia Sheinbaum, a quien definió como la presidenta de la ciencia y la innovación.



De paso, anunció que todos los estudiantes que ingresen al IPN recibirán una beca de 6 mil pesos por semestre; además de que se otorgarán dos becas más: la primera deportiva, Jacinto Licea; y la segunda cultural, Carmen de la Fuente, ambas para alumnos de alto rendimiento y "excelencia" por hasta 20 mil pesos.

En Puebla se trabajó sin "mezquindad": Sergio Salomón

En su intervención, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aprovechó para señalar que en Puebla se ha trabajado en unidad y "sin mezquindad", en el contexto de la transición gubernamental.



Una prueba de ello, dijo fue la consolidación del proyecto del IPN, como una visión compartida con el mandatario electo Alejandro Armenta Mier, para erradicar las condiciones de desigualdad en la entidad poblana y a la vez de elevar el nivel de la educación pública.



"No habrá igualdad mientras existan padres o madres que no puedan ofrecer a sus hijos o hijas la oportunidad de asistir a una escuela de nivel superior", manifestó al hacer un recuento de la infraestructura educativa realizada en Puebla con inversión de 6 mil 600 millones de pesos.



Destacó que en cualquier país "la justicia social debería comenzar" en las aulas, por lo que se propuso desde que asumió el cargo privilegiar la educación.



Por ello, señaló que en Puebla se cuenta con alrededor de un 90 por ciento más de espacios educativos de nivel superior, que permiten atender la alta demanda en este sector.



"Algunos quisieran borrar huellas, mientras que otros aprovechan las cosas bien hechas para seguir adelante, y por supuesto también corregir", refirió al hacer alusión a obras de administraciones pasadas que fueron rescatadas.



El mandatario poblano precisó que la llegada del IPN a Puebla representó una inversión global 3 mil 500 millones de pesos, que también incluye el Centro de Innovación Tecnológica que se construyó en Ciudad Modelo, en el municipio de San José Chiapa.



De paso, aprovechó el foro para defender que en Puebla se ha trabajado con un ánimo de respeto y unidad, a pesar de que el estado "no es inmune al virus de la mezquindad que prevalece en todo el país".



Incluso, dijo que en el estado existen intereses que en su momento buscaron descarrilar el tren de la Cuarta Transformación, ante lo cual su gobierno respondió con "hechos" y "resultados", sin hacer caso a "plumas mezquinas".



Fue más allá, hizo hincapié en la buena relación que mantiene con el gobernador electo. "Con Alejandro Armenta nos propusimos enfocarnos en las coincidencias y dejar las diferencias de lado".