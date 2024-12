Una iniciativa para modificar la Ley de Bienestar Animal presentará en breve Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, la cual considera la creación de áreas especiales como el Servicio Médico Forense Veterinario (Semefo).

Además, se propondrá elevar las penas contra aquellas personas que lastimen, tengan en malas condiciones o pongan en peligro a los animales domésticos y fauna en general.

De acuerdo con la titular de la Unidad de Seres Sintientes, Michelle Islas Ganime, Puebla requiere de más personal especializado en la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender estos casos, además de un marco jurídico actualizado.

“Hay muchos de los casos donde no podemos llegar a tener sentencias porque no conocemos el proceso, es decir ¿cómo murió?, ¿por qué murió?, de alguna manera no se puede dar con los responsables y hacer justicia”, manifestó.

Por ello, la funcionaria consideró que contar con un Semefo Veterinario, el cual dependerá de la Fiscalía General del Estado (FGE), permitirá saber las causas de muerte de animales en la entidad poblana, además de que garantizó los médicos que se contrataría serán especialistas en la materia.

Hasta el momento la iniciativa se encuentra en el área jurídica del gobierno del estado y la Secretaría de Medio Ambiente, para su posterior envío al Congreso del Estado.

Islas Ganime recalcó que hay otros proyectos que ya se trabajan en la dependencia a su cargo, pero comentó que serán dado a conocer más adelante.