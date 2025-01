La Secretaría de Educación del estado Puebla (SEP) advirtió sobre la aparición de falsos funcionarios que solicitan información y recursos a los municipios, autoridades locales e instituciones, a cambio de pintura para los planteles educativos de la entidad.



Ante esta situación, la dependencia pidió tanto a las autoridades como a los ciudadanos ser precavidos y no caer en ningún tipo de engaño o extorsión.



"Los invitamos a actuar con precaución y seguir las siguientes recomendaciones: verificar la fuente de cualquier solicitud o comunicación y no compartir información sensible en ninguna circunstancia", recomendó la dependencia.



De manera particular, la SEP dio a conocer que mantiene comunicación directamente con las escuelas a través de las Subsecretaría de Educación Obligatoria, en los niveles educativos y con las 19 coordinaciones de Desarrollo Educativo (Cordes).



En medio de versiones por posibles casos de extorsión en días recientes, la dependencia estatal exhortó a la sociedad a mantenerse informada por los canales oficiales.