Después de confirmarse el fallecimiento de una persona en Puebla por el virus Metapneumovirus Humano (HMPV), el secretario de Salud federal, David Kershenobich descartó que se vaya a emitir una alerta en México, ya que “no hay motivo”.

Esto, debido a que explicó es una enfermedad similar a la gripe, es decir “un virus habitual”, que desencadenó un brote en China, lo ha llamado la atención a nivel mundial.

“No hay motivo para emitir una alerta, yo mencioné que es un virus habitual en este periodo de gripe, no hay un tratamiento específico ni vacuna para el mismo”, declaró en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario federal fue claro al señalar que no hay vacunas ni medicamentos específicos para su combate, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos para no automedicarse y acudir al médico en caso de sentirse mal.

Kershenobich recalcó que el sistema de vigilancia del país está activo, lo que significa que hay un monitoreo constante de los posibles casos de Metapneumovirus Humano (HMPV) que se presenten o de otros virus también.

Además, recalcó que en este tipo de enfermedades respiratorias, los cuidados son los generales: buena alimentación, hidratación y reposo.

“En este enfermo en particular de Puebla se sospecha que pudo tener el virus y Epidemiología, en su caso, lo ratificaría, pero aunque ratifique, no hay motivo para emitir una alerta ni para que haya alarma entre la población”, enfatizó.

Fue hace unas horas cuando la Secretaría de Salud de Puebla reportó la muerte de un hombre de 53 años que padecía síndrome metabólico, obesidad grado 2, hipercolesterolemia, hiperuricemia y un probable caso de apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, en la mañanera del Gobierno de México se refirió que la persona no padecía comorbilidades.

“El reporte dice que no tiene ninguna comorbilidad, pero tenemos que ver el caso en particular. No hay motivo de emitir una alerta ni alarma para la población”, declaró este marte el Secretario de Salud a nivel federal.

Particularmente, destacó que la posición de la Secretaría de Salud y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la misma, en el sentido de que no hay alarma debido a que hay “muy pocos casos detectados en México”.

En concordancia, el secretario de Salud de Puebla, Carlos Alberto Olivier Pacheco precisó que el Metapneumovirus Humano no es un virus nuevo y su repunte es usual durante la época invernal y al inicio de la primavera, pero “no representa un riesgo de pandemia”.

De los cuidados para la población, recomendó a abrigarse, estornudar cubriéndose con el ángulo del codo, usar gel antibacterial y cubrebocas en lugares muy concurridos, así como el lavado frecuente de manos y evitar el contacto cercano con personas contagiadas.