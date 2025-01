Al rechazar la intromisión de los partidos políticos, la ministra Loretta Ortiz Ahlf defendió que con la "Reforma Judicial se busca "democratizar" a este Poder y se cierra el paso a las imposiciones.

Al impartir una ponencia a estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, recalcó que la propuesta es un reflejo de la voluntad popular y no un tema por consigna, ante los cuestionamientos sobre el eventual registro de perfiles que no sean los adecuados.



"El pueblo de México es quien designa a sus representantes en el Poder Judicial federal y local; no debe llamar la atención, porque esto ya se hacía desde la época de (Benito) Juárez, es decir, designar a los jueces, y para nadie debe ser una sorpresa", manifestó.



En esa tónica, la representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que "es un gran decisión", incluso si "sólo sale a votar una persona", porque da garantía de que la voz.



Particularmente, señaló que se trata de un proceso complejo, pero confió en que la gente tendrá la capacidad para designar a jueces y magistrados.



"Hay que dejar claro: el acceso a la justicia es el principal derecho de la ciudadanía (...) Estoy de acuerdo en que será una elección compleja, no será sencilla, pero eso no significa que no tengamos la capacidad para lograrla", apuntó.



De paso, Loretta Ortiz Ahlf negó que la serie de conferencias que hace en el país, incluida Puebla, sean una estrategia de promoción de su imagen, luego de reconocer que busca reelegirse como ministra vía popular.