El Gobierno de Puebla comenzó a difundir en redes sociales un video del mandatario Alejandro Armenta en donde hace una defensa de los migrantes radicados en Estados Unidos.



"Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó", es el título de la grabación de 22 segundos, con la que el gobernador de Puebla expresa su postura de que “no se puede ser migrante en una tierra que fue robada”.



“Los hermanos migrantes son muestra de ello, su valentía cruza fronteras, su amor trasciende en los corazones del pueblo de México”, manifiesta en la grabación.



En medio de la política migratoria de Donald Trump, que amenaza con una deportación masiva de migrantes, el mandatario poblano revira que es un orgullo tener raíces mexicanas y que la mano de obra de los paisanos es valiosa.



"Somos orgullosos de nuestras raíces, al lugar que vamos trabajamos con pasión y compromiso por nuestras familias”, citó.



Y agregó: "Los hermanos migrantes son muestra de ello, su valentía cruza fronteras, su amor trasciende en los corazones del pueblo de México; a todos ellos les decimos no están solos, defenderemos sus derechos desde Puebla con el gobernador Alejandro Armenta y en todo el país con la con la presidenta Claudia Sheinbaum”.

No se puede ser migrante en una tierra que fue robada.☝🏼



Respaldamos firmemente a la presidenta, la Dra. @Claudiashein y a nuestras heroínas y héroes migrantes en Estados Unidos.



¡Viva México! 🇲🇽#PorAmorAPuebla#PensarEnGrande pic.twitter.com/rCCoWHqTJ2 — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) January 25, 2025