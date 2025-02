La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) continuará con los operativos para impedir la circulación de Uber Moto en el estado de Puebla, debido a que se trata de un servicio inseguro e irregular.

La titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio, informó que recién se reunió con representantes de Uber en México, a quienes pidió retirar esta opción de traslado de su aplicación, petición que ha sido ignorada.

Por esta razón, exhortó a los ciudadanos a no utilizarlo, ya que ponen en riesgo su vida y no existe garantía de un seguro, ante un eventual accidente.

La funcionaria dio a conocer que los directivos de Uber Moto argumentaron que ya operan con éxito en otros estados del país, a lo que ella respondió que este permiso no tiene validez en Puebla, ya que la ley no contempla esta modalidad.

Ante esta situación, refirió que la SMT impuso a la empresa una multa de 18 mil 100 pesos, la sanción máxima permitida, y también está evaluando cómo proceder legalmente ante la negativa de la empresa de suspender el servicio.

Tanús Osorio recalcó que el personal seguirá adelante con los operativos para retirar las motocicletas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal. Hasta el momento indicó van 21 motocicletas enviadas al corralón.

De manera particular, sugirió a los socios conductores no resistirse, una vez que tienen conocimiento este servicio no está autorizado en el estado.

“Más allá de los operativos, el llamado a la ciudadanía es para no usar Uber Moto, tomando en cuenta que las unidades carecen de seguro para pasajeros y que se ha detectado que transportan hasta tres personas en motocicletas diseñadas para una sola, que sean conscientes de que ponen en riesgo su vida”, enfatizó.

Este lunes el jefe del gabinete estatal, José Luis García Parra, anunció que está lista la propuesta de reforma a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, que presenta el gobernador Alejandro Armenta Mier, a los diputados locales para su análisis, y que incluye a las motos.

Con la nueva regulación sobre el uso de motocicletas, se prohibirá que menores de 12 años se trasladen en este tipo de vehículos. Además, los conductores estarán obligados a portar identificaciones visibles tanto en el chaleco como en el casco.