Luego de que en México se discute una ley antinepotismo, Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, confirmó que su hijo mayor Alejandro Armenta Arellano es asesor honorario del gobierno del estado, sin percibir un salario y sin existir nepotismo en su administración.

En conferencia de prensa, el morenista defendió la posición que ocupa su primogénito —quien actualmente cursa una maestría en Inteligencia Artificial—, debido a que su tesis va enfocada a un tema que es de interés para la administración estatal, la aplicación de las nuevas tecnologías en las videocámaras de seguridad.

Por esa razón, comentó que le pidió integrarse como asesor, a través de la Secretaría de Humanidades, Tecnología e Innovación que encabeza Celina Peña Guzmán, y es ella quien puede hacer una reseña de la ayuda que hasta ahora su hijo ha brindado al gobierno.

En esa tónica, el mandatario estatal reprochó que un medio nacional (Latinus) se dedique a golpear mediáticamente a su administración, sin contar con elementos para hacerlo. Incluso acusó que existe un interés de los dueños por obtener dádivas del Gobierno de Puebla.

“No me molesta, me genera tal vez, no quiero llamar indiferencia, pero entiendo la preocupación que tiene este medio de comunicación nacional (Latinus). Alejandro Armenta Arellano es asesor honorario, no recibe sueldo (…) Nepotismo sería que yo lo nombre secretario, director o subsecretario de alguna dependencia”, alegó.

En este sentido, Alejandro Armenta fue claro al señalar que la única persona que económicamente depende de él, es su hija menor Cristina y su perro Tommy, mientras que su esposa y sus hijos mayores Cecilia y Alejandro gozan de independencia económica.

Recordó que previo a asumir el cargo el pasado 14 de diciembre, firmó una carta compromiso, en donde aclaró que ningún familiar puede usar su hombre para hacer gestiones o adquirir algún beneficio personal, como también lo hicieron el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Mi esposa tiene actividades económicas de toda la vida, y mis hijos Alejandro y Ceci tienen sus propias actividades, no van a vivir del gobierno, como cualquier hijo de una familia, tienen que realizar sus propias actividades económicas”, recalcó.

De esta manera, el gobernador del estado dijo sentirse tranquilo y sin decir el nombre agradeció al medio de comunicación (Latinus) por publicitar la imagen de su hijo, ya que a raíz de las publicaciones que han sacado en su contra, recibió cuando menos 20 propuestas de trabajo y lo hicieron “famoso”.

“Yo la verdad le agradezco a ese medio nacional porque, a raíz de que publicaron que tiene una empresa que se dedica a la robótica, pues si estudió robótica, malo que tuviera una empresa que vende alimentos y estuviera facturándole al DIF”, expresó al señalar que si bien Latinus ha pretendido cuestionar a su administración, es porque quieren obtener dinero a cambio

“La comisión que quiere que les dé el gobierno y por eso pega, el chayote pues, quizá ahora se los vaya a dar mi hijo por la promoción que le han dado (…) Si siguen pegando está bien, no tengo problema con la libertad de expresión”, enfatizó al revelar que uno de los socios de Latinus está dentro de la industria farmacéutica y se dedica a “chantajear” a personajes políticos para hacer negocios con la compra de medicamentos.

Esta no es la primera vez que Latinus publica notas en contra del Gobierno de Puebla, en enero pasado criticó los viajes al extranjero realizados por secretarios.