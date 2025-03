El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respaldó la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para establecer medidas específicas contra los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos mexicanos.



Por esa razón, el morenista se sumó este martes al desplegado firmado por la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), en apoyo a la mandataria federal.



Al refrendar su posición de rechazo a las medidas adoptadas por el republicano Donald Trump, el mandatario poblano hizo un llamado a la unidad nacional y a que la relación entre México y Estados Unidos sea de "respeto mutuo, diálogo y cooperación".



"¡Cooperación sí, subordinación no! Nuestro gobierno respalda firmemente la postura de la presidenta, la Dra. @Claudiashein. No permitimos las difamaciones hacia nuestro país, ni el menosprecio a las acciones permanentes en materia de seguridad y concientización para evitar la drogadicción", escribió desde su cuenta oficial de X (antes Twitter).



Enseguida Alejandro Armenta publicó el desplegado de la Conago, en donde se da réplica a los lineamientos del Gobierno de México y se advierte de los efectos negativos tanto para México como Estados Unidos por la aplicación del 25 por ciento en aranceles.



También desde la cuenta del Gobierno de Puebla se fijó un posicionamiento, en el sentido de que dicha medida económica es una acción unilateral y que México ha demostrado resultados en el combate al tráfico de drogas, particularmente el fentanilo.



La administración estatal señaló que estará atenta a las acciones que Claudia Sheinbaum presentará el próximo domingo 9 de marzo en el zócalo de la Ciudad de Méxco, a fin de contrarrestar la política arancelaria del gobierno estadounidense.



Asimismo, hizo hincapié en que se debe salvaguardar la economía nacional, destacando que México no debe permitir que los aranceles frenen el crecimiento económico ni la generación de empleos.