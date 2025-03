El gobernador Alejandro Armenta Mier dijo que el Teleférico de Puebla, ubicado en la zona de Los Fuertes, no funciona porque es un prototipo y es necesario hacer piezas únicas para repararlo.



Durante su segunda mesa de trabajo realizada en Casa Aguayo, reprochó que varias de las concesiones vigentes en Puebla fueron otorgadas a 30 años, a pesar de que representan un gasto oneroso para el gobierno del estado.



Puso como ejemplo, la operación del Teleférico de la ciudad cuyo mantenimiento resulta difícil y costoso por aspectos técnicos.



"Compraron un prototipo y qué significa eso, que no es un objeto en serie, y se tienen que hacer piezas nuevas para darle mantenimiento, de verdad vergonzoso", reprochó.



El Teleférico de Puebla fue un proyecto gestado en el sexenio de Rafael Moreno Valle, que adjudicó el contrato a la empresa CEMS Constructora por un costo de 143.4 millones de pesos.



Según consta en el acta de fallo de la entonces Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), la firma es originaria de Hidalgo y fue la única que cumplía con los requisitos.



Al respecto, el gobernador de Puebla argumentó que la obras en sí no es mala, pero hubo corrupción, saqueo y abuso de poder.



"Todas las obras son buenas, lo que hay que cuestionarnos es el abuso del poder para hacer esas obras; entonces es un problema heredado al que estamos dándole solución, como el Museo Barroco, sin politizarlo y sin referirnos a las personas, mucho menos cuando ya no viven", expresó en clara alusión al fallecido Moreno Valle que emprendió los proyectos del Barroco y el Teleférico.



Alejandro Armenta dijo que en su gobierno se buscará evitar este tipo de errores, de hacer mal uso de los recursos con obras y proyectos.



Y anticipó que la administración estatal ya busca una opción para poner en funcionamiento en el Teleférico de Puebla, ya que para lo único que ha servido es para el vuelo de Santa Claus en Navidad.