Usuarios del transporte público se pronunciaron a favor de que la Línea 4 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) llegue hasta Lomas de Angelópolis, donde se concentra un buen número de trabajadores y estudiantes.



Durante un recorrido realizado por Intolerancia Diario, se constató la presencia de los autobuses de la también conocida como Línea Metropolitana, los cuales eran abordados por personas que buscaban trasladarse a los centros comerciales, escuelas y conjuntos residenciales alrededor de la rotonda de Lomas de Angelópolis y la Vía Atlixcáyotl.



Al ser interrogados sobre si es funcional que la Línea 4 ingrese al paradero establecido previo a la caseta de Atlixco, la mayoría respondió que sí, ya que les resulta más difícil caminar hasta Periférico para abordar las unidades alimentadoras.



A decir de una trabajadora doméstica, este servicio sería mejor que los taxis piratas, ya que a menudo incrementan sus tarifas y dan un mal trato a los usuarios.



De igual forma, relató que rutas como Movilomas, son inseguras y además insuficientes para el traslado en horas pico, por lo que vio con buenos ojos el despliegue de autobuses de la Línea 4.



Desde este viernes, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) dispuso 30 unidades, 10 de ellas unidades de la Línea 4, por tiempo indeterminado para el traslado de cerca de 9 mil personas que se mueven por el área de Lomas de Angelópolis.



Algunas unidades de la RUTA van con rumbo a Lomas de Angelópolis 3 y otra a Lomas de Angelópolis 1, mientras que las combis Oro llevan a la gente a Sonata.



Al respecto, un joven trabajador de la zona comentó que desde un principio la Línea Metropolitana debió ingresar hasta este punto y tener una parada establecida.



"Sí me facilitará los traslados, de hecho creo que desde un principio las alimentadoras de la Línea 4 debieron tener este trayecto, porque no funciona de nada que vaya por Periférico y toda la demás gente que viene a trabajar acá tenga que caminar", expresó.



Sin embargo, lamentó que la medida sea sólo temporal, como parte del ordenamiento del transporte colectivo, para sacar de circulación a taxis y rutas irregulares.



"Siento que nada más va a ser como por un momento, siento que no va a haber una conclusión para el problema, y va a volver a lo mismo, no creo que pase mucho tiempo para que regresen los taxis piratas", opinó.



Esto, luego de que la SMT llevó a cabo dos operativos contra el transporte público pirata, sacando de circulación a un total de 20 unidades irregulares.



La mañana de este 14 de marzo, realizó el segundo en la Vía Atlixcáyotl a un lado el Periférico Ecológico, en el que también participaron elementos de la Policía Estatal.



Con grúas, la dependencia estatal detuvo y se llevó tanto combis como taxis, para hacer una revisión de sus documentos y constatar si contaban con todo lo necesario para prestar servicio.



En torno a este tema, una joven cocinera celebró que no tendrá que caminar tanto para llegar al restaurante donde trabaja, además de que generará un ahorro mientras el servicio sea gratis.



Bajo su perspectiva, siempre será mejor viajar en autobuses amplios, limpios y más seguros, que en taxis y viejas unidades del transporte.



Este viernes, Juan Manuel Vega Rayet, subsecretario de Movilidad, informó que los operativos son consecuencia de las quejas de usuarios, quienes aseguran viajar incómodos o que los asaltan en este tipo de unidades.



En esta ocasión fue con mayor fuerza y apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para detectar más camiones y rutas irregulares en Lomas de Angelópolis.



El resultado fue el aseguramiento de 20 piratas, tanto combis como autos particulares que fungían como taxis.



Como parte del operativo, los elementos de la SMT bajaron de las unidades a decenas de usuarios, por lo que tuvieron que habilitar otras rutas para llevarlos o acercarlos hasta su destino.

Grupos pretenden sabotear operativos



El subsecretario de Movilidad advirtió que ante las amenazas de grupos delincuenciales para sabotear el operativo, se pidió la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Sedena, Policía Estatal y Municipal de San Andrés Cholula, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y transportistas.