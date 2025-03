El gobernador Alejandro Armenta Mier respaldó que gobernadores y legisladores tengan fuero, como una forma de tener contrapesos ante un posible exceso en el ejercicio de poder.



Esto luego de que el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso una iniciativa de reforma para retirarlo.



Al respecto, el mandatario también de Morena recordó que en Puebla ni el gobernador ni los diputados locales tienen fuero, una vez que fue eliminado en su momento por el exgobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.



Sin embargo, opinó que el fuero, que permite a los servidores públicos evitar procesos penales durante el periodo de su mandato debería retomarse.



Alejandro Armenta señaló que existen casos de represalias desde el Poder Ejecutivo contra aquellos legisladores que manifiestan su oposición al gobierno, por lo que el fuero garantiza que se mantengan un equilibrio en el ejercicio público.



"Yo sí estaría de acuerdo en que todos tengan fuero, porque los diputados que no tienen fuero cuando hacen una crítica al gobierno del estado, pues hoy no hay problema porque yo soy demócrata y creo en la división de poderes y nunca allanaría la responsabilidad de un diputado, pero me han platicado que en otros planetas, en otras épocas pues los gobernadores mancillaban a los diputados y los perseguían y los criminalizaban por estar en contra del gobernador en turno”, manifestó.