Ante las amenazas de transportistas de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre por realizar bloqueos y protestas, el gobernador Alejandro Armenta Mier respondió que no habrá acuerdos con esta organización por presuntamente estar involucrada en actos delictivos.



Esto porque el morenista acusó que el gobierno cuenta con información de que el transporte pirata estaría siendo utilizado para actos delictivos y la distribución de fármacos.



Ante ello, el mandatario estatal sostuvo que el gobierno estatal ha actuado con apertura y disposición al diálogo con todas las organizaciones.



Sin embargo, reprochó que “hay poco sustento moral” de algunos líderes de la 28 de Octubre, quienes señalan que el Ejecutivo realiza operativos para regular el transporte público sin tener sustento.



"¿Qué acuerdo puede haber con un integrante de una organización que mata a golpes a una persona?, acaso creen que no sabemos que en el transporte irregular se usa presuntamente actos delictivos o para la distribución de fármacos, acaso creen que no lo sabemos”, sentenció.



En este sentido, comentó que conocen a la perfección cuál es la historia de estos grupos políticos y de las distintas organizaciones en Puebla, ya que han dejado rastros cada sexenio y trienio.



“Y sin presunción conozco su origen, a los padres de los líderes que hoy son, y hasta sus abuelos, conozco por qué fueron detenidos y conozco porque liberados, así como sus antecedentes económicos”, puntualizó.



Ante este contexto, Alejandro Armenta rechazó cualquier posibilidad de negociación con la 28 de Octubre, cuyos agremiados exigen la regularización de mil unidades de transporte, entre autobuses, urvan y taxis.



De esta manera, fue claro al señalar que su administración no pude pactar con presuntos homicidas, en alusión a lo ocurrido en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, donde por un conflicto entre rutas colectivas, mataron a una persona.