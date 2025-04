El Gobierno de Puebla adquirirá hasta un millón 350 mil pares de placas metálicas para transporte privado, corporaciones policiacas, de vigilancia y ambulancias.



Además, comprará un millón 500 mil tarjetas de circulación para los automovilistas.



Para ello, emitió una licitación pública nacional para la contratación de este servicio, a partir de mayo de este año y hasta 2027, es decir, por 2 años y medio.



Según las especificaciones, se requieren placas metálicas de circulación de transporte privado para el servicio particular, para corporaciones policiacas y de vigilancia, bomberos y ambulancias; con calcomanía alfanumérica de identificación vehicular (engomado).



De igual forma, se comprarán tarjetas de circulación ribbon para impresión variable y laminados holográficos de alta seguridad y transparente.



En cuanto a la cantidad, se detalla que serán como mínimo 540 mil juegos placas y como máximo un millón 300 mil, las cuales deben ser entregadas por el proveedor dentro de un periodo máximo de 20 días hábiles, a partir de la firma del contrato, a la Secretaría de Planeación y Finanzas.



De esta manera, se pormenoriza que serán como mínimo 226 mil 753 y como máximo 566 mil 882 juegos de placas metálicas de circulación de transporte privado de automóvil particular con calcomanía alfanumérica de identificación vehicular.



A lo que se sumarán, un total de 56 mil 688 a 141 mil 721 pares de metales para transporte privado de camión particular.



Igualmente, se debe contar con 486 a mil 215 juegos de placas para transporte privado de autobús particular, que en los tres casos serán engomado.



Mientras que se pide un mínimo 243 y un máximo de 607 juegos de placas para transporte privado de demostración particular.



Una mención más que se hace, es la de contar con mil 620 a 4 mil 49 piezas de placas para transporte privado de remolque particular; así como 218 mil 655 a 546 mil 637 metales para motocicleta.



Caso aparte son otros 32 mil 393 a 80 mil 983 juegos de placas para vehículo ecológico particular, así como de 162 a 405 juegos para vehículo antiguo particular.

Placas para corporaciones policiacas

La licitación también hace referencia a la compra de 2 mil 25 a 5 mil 61 juegos para transporte privado de personas con discapacidad particular.



Otros pares de placas, de 648 a mil 620, serán para vehículos de corporaciones policiacas y de vigilancia (patrullas de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas) las cuales pueden ser equiparables con placas de automóvil, camión y autobús.



Y se solicitan además al proveedor de 186 a 466 piezas de placas para corporaciones policiacas y de vigilancia similares a las de motocicleta.



Finalmente, se consideran de 40 a 101 juegos para vehículos de bomberos y de 101 a 253 juegos para ambulancias del estado.



En cuanto al segundo servicio estipulado en la convocatoria, serán de 600 mil a un millón 500 mil tarjetas de circulación, ribbon para impresión variable y laminados holográficos de alta seguridad y transparente, a partir de la firma del contrato al 31 de diciembre de 2027.



Cabe señalar que el proveedor deberá realizar las entregas de tarjetas de circulación dentro de un periodo máximo de 30 días hábiles, una vez que se haga el pedido formal.



La Secretaría de Planeación y Finanzas fijó como fecha el 13 de mayo para la entrega de propuestas técnicas, mientras que las económicas serán el 14 del mismo mes.



El nombre de la empresa ganadora se dará a conocer un día después, el 15 de mayo.