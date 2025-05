Al presentar la Plataforma Digital Estatal (PDE), donde serán publicadas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, el gobernador Alejandro Armenta Mier ofreció transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en Puebla y cumplir con las obligaciones que marca la ley, como fue hacer público en la naciente plataforma el listado de bienes que posee.

En el acto protocolario realizado en Museo Internacional Barroco (MIB), destacó que hoy con el uso de la tecnología se vive una “revolución administrativa”, en donde el ciudadano tiene garantizado el acceso a la información, mientras que los entes gubernamentales tienen la obligación de transparentar el uso del dinero público, evitándose así la corrupción.

En ese sentido, el morenista adelantó que ya dio inicio la revisión del gasto en su administración correspondiente al primer trimestre de 2025, de tal manera que se pueda comprobar si existen avances en las metas planteadas al arranque su mandato.

“La legitimidad nos la dieron los ciudadanos porque somos emanados de un proceso democrático, la presidenta de la República, las y los presidentes municipales, los diputados, somos el resultado de una voluntad ciudadana, casi 2 millones de poblanos nos eligieron, eso nos da la legitimidad. Pero no nos dan en automático la gobernabilidad, nuestros actos tienen que ser legales (…) tenemos que vigilar que todos los actos públicos privados estén en el marco de la ley porque vivimos en un estado de derecho”, expresó el gobernador como parte de su mensaje.

En esa tónica, hizo hincapié en que es una “función inherente” de los servidores públicos revelar sus ingresos. De ahí la importancia del surgimiento de la Plataforma Digital Estatal cuya operación entró en vigor desde marzo pasado con su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE) y que este viernes fue presentada de manera oficial.

De la responsable de la creación de la plataforma digital, Gina Cesín Andrade, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea), Alejandro Armenta señaló que cuenta con los conocimientos necesarios y el perfil idóneo para desempeñar este cargo.

“No es mi cuata, no es mi amiga, no la traje para que me tape (…) si yo quisiera tapar alguna irregularidad pondría a un cuate”, exclamó frente a miembros de su gabinete y presidentes municipales que acudieron al acto oficial.

Por lo anterior, el gobernador de Puebla exhortó a las y los alcaldes, y los servidores públicos a no tenerle miedo a la tecnología ni a la transparencia, de lo contrario se corre el riesgo de caer en la “anarquía”, además de que les recordó en estos tiempos ser transparente con los ciudadanos “no es una concesión, es una obligación que nos marca la ley”.

Van 150 municipios agregados a la Plataforma Digital

Durante su intervención, Gina Cesín Andrade dio a conocer que, a la fecha, se han sumado 150 municipios a la Plataforma Digital Estatal, con lo que Puebla se ubica como el segundo estado del país con más municipios vinculados a esta herramienta de transparencia.

La funcionaria precisó que, en promedio el 55% de los municipios poblanos, tiene reportada su información en tiempo real. Esto significa que Puebla lidera como el mayor proveedor de datos municipales, a pesar de obstáculos como la falta de infraestructura tecnológica, la resistencia al cambio y conectividad limitada.

“La Plataforma Digital Estatal no es un proyecto opcional, es un mandato de ley del Sistema Anticorrupción del Estado y una herramienta para cumplir con la Constitución. Pero más allá de lo legal, un acto de justicia social al disminuir la brecha digital. En Puebla la lucha anticorrupción no se hace con discursos sino con datos, con tecnología y sobretodo con alianzas”, apuntó la secretaria técnica de la Sesea.