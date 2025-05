A cinco meses de que arrancó el actual sexenio, se han dado una serie de cambios que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha definido como necesarios para continuar con el trabajo trazado en su administración y debido a que algunos funcionarios de su equipo se incorporarán al gobierno federal o manifiestan sentirse cansados.

Sobresale la baja de la secretaria de Turismo del estado, Yadira Lira Navarro, en medio de críticas por su desempeño en la dependencia y tras un previo regaño público del mandatario estatal para que se pusiera a trabajar en la elaboración del Plan Estatal de Promoción Turística y dejara de andar viajando.

De manera extraoficial se maneja que Carlos Márquez Pérez será su reemplazo en Turismo, quien hasta hoy funge como subsecretario de Desarrollo, Capacitación y Turismo Comunitario.

Un segundo movimiento sería el de Virginia González Melgarejo, en la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Aunque hasta ahora no se ha dado una confirmación oficial, este fin de semana el gobernador de Puebla acudió a giras de trabajo acompañado por la activista Olimpia Coral Melo, quien ha estado inmersa en años recientes en temas de defensa de las mujeres en el país.

Previo a las salidas de funcionarias de primer nivel, se anunció un cambio en la Dirección Estatal del DIF de Puebla, que dejó Raymundo Atanacio Luna, para hacerse cargo de la coordinación del Plan Nacional Hídrico en Puebla. En su lugar, fue designado Juan Carlos Valdez Zayas, quien aspiraba a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

De igual forma, se dio el nombramiento de Rafael Moreno Valle Buitrón como director de la Comisión Estatal de Vivienda; además Daniela Mier Bañuelos, dejó la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva, para integrarse a la Unidad de Género del Congreso local.

El más reciente movimiento del que se tuvo conocimiento en la administración estatal, fue el de la directora del Colegio Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte), Estebi Fernández Lozada, quien será delegada del Infonavit en el estado de Puebla.

Durante las faenas comunitarias que tuvo este fin de semana el gobernador del estado, bromeó que nota que hay personas dentro de su gabinete que “ya están cansados” de trabajar y por eso “hay que mandarlos a descansar”.

Alejandro Armenta fue claro al señalar que no le gusta estar “empujando a la gente para que trabaje”, por lo que lanzó una advertencia a todos los miembros de su gabinete: “si alguien no quiere trabajar, que me diga de una vez, dígalo con confianza. Porque si no hace caso, le saco una amarilla, no me hace caso, pues ya lo dejo ir”.

De esa forma, justificó como normales los movimientos que este lunes durante su habitual conferencia hará oficiales y reiteró que son para mejorar el trabajo que se realiza en el Gobierno de Puebla, dado que la gente exige resultados y respuestas a sus demandas y problemas.