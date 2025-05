Desde este jueves, seguidores del exalcalde Giovanni González Vieyra perifonean las calles de Tlachichuca para incitar a la población a impedir la instalación del Concejo Municipal.



Así lo dio a conocer el secretario de Gobernación (Segob), Samuel Aguilar Pala, al revelar también que hay denuncias contra por lo menos dos pobladores que azuzaron en redes sociales al intento de un linchamiento contra una familia en Tehuacán.



En entrevista, el funcionario estatal relató que así como en Tehuacán, en Tlachichuca “hubo algunas personas que azuzaron a través del sonido a la población para que no dejaran tomar posesión al Cabildo formalmente establecido el día de hoy”.



Sin embargo, comentó que se desactivó el intento de boicotear la llegada de la nueva autoridad, encabezada por el empresario Carmelo Fuentes, por lo que confió que en el transcurso del día no se registre ningún conflicto social.



“Sucede lo mismo, gente aislada azuza a otros a través de sus páginas de redes y luego hay sucesos que lamentar”, contó.



Ante este escenario, exhortó a los habitantes a que no se dejen incitar desde páginas de Facebook, principalmente donde se llama a la población a actuar en ilícitos.



“Ayúdenos, es lamentable que haya páginas o personas que provoquen y pueden generar desgracias; hay gente responsable en las redes que estaban azuzando a la población”, señaló.

Dos implicados en intento de linchamiento en Tehuacán

Sobre el intento de linchamiento en Tehuacán, adelantó que existen denuncias contra dos pobladores que incitaron en redes sociales, quienes incluso ya habrían sido detenidos.



Lo anterior luego de que la noche de este miércoles, unas 300 personas apedrearon y prendieron fuego a la casa de la familia agresora de Misael Galván, un vendedor de piñas y cocos que fue brutalmente golpeado.



Este acto de tomar la justicia por mano propia se desencadenó luego de que Julio, Rosa y su hijo Gerson, atacaran al comerciante de 22 años en Tehuacán, municipio donde el joven ha tenido su puesto de fruta por más de una década.



Sin embargo, Samuel Aguilar informó que, después del intento de linchamiento no hubo sucesos que lamentar.



“Se logró aplicar el protocolo de linchamiento, ustedes saben que pasó, todo mundo lo domina más que yo. La esposa de este sujeto afortunadamente muy de madrugada fue liberada, hubo algunos desastres materiales, pero no pasó a mayores”, precisó.



Por lo anterior, pidió esperar las investigaciones y los resultados de la Fiscalía.