Para el 2026, Puebla ampliará su red de ciclovías y creará su propia empresa que opere un sistema de transporte público para bicicletas, bajo el nombre de "Bici Puebla".



Así lo dio a conocer el gobernador Alejandro Armenta Mier, al adelantar que se trazarán nuevas rutas en otros municipios y no sólo en la capital del estado.



Para ello, pidió al coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, y a la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, comenzar con las gestiones administrativas, a fin de constituir la futura empresa poblana.



Además, convocó públicamente a todas las compañías del país que estén interesadas en participar en la convocatoria para conformar el proyecto.



"Si alguna empresa tiene interés, adelante, mientras no sea leonino ni tenga intereses perversos, que nos dejen endeudado al estado, bienvenidos y si no, nosotros nos hacemos cargo", manifestó.



La planeación del proyecto contempla desde la fabricación de las bicicletas, hasta su funcionamiento y mantenimiento.



A su vez, el mandatario estatal anunció la creación de un circuito donde puedan transitar las bicicletas, que se ejecutará con los recursos que estén disponibles ya sea este año o en el 2026.



Mencionó que están a la espera de contar con un diagnóstico de las ciclopistas ya existentes y que no estén comunicadas entre sí, en la zona metropolitana de Puebla.



Esto porque comentó se tiene la intención de conectar la que se localiza en la Recta a Cholula con la de Puebla capital, y posteriormente extenderla hacia Chachapa y Tepeaca.



Por otra parte, Alejandro Armenta comentó que el resto de las ciclopistas serán rehabilitadas, al igual que las dos laterales de la autopista México-Puebla con el programa de maquinaria del gobierno del estado.