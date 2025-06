Al dar su respaldo a la elección del Poder Judicial, el gobernador Alejandro Armenta señaló que siempre será mejor la legitimidad que pueden ejercer los ciudadanos en las urnas, “que un puñado de senadores" decidiendo los cargos de ministros, magistrados y jueces.



Este domingo el mandatario acudió a la casilla 1156 Básica, instalada en el Jardín de Niños “Despertar”, al interior del fraccionamiento Estrellas del Sur, acompañado de su esposa Cecilia Arellano Pérez y su hija Cecilia Armenta Arellano, en donde la afluencia de personas ha sido baja durante la mañana.



A su salida, el mandatario invitó a los poblanos a ejercer su sufragio y ser parte de esta elección inédita en la historia de México, para renovar al Poder Judicial.



"La legitimidad es uno de los principios de la gobernabilidad, lo dice la Ciencia Política: legitimidad, legalidad, consenso y aceptación. Siempre será mejor que 1, 2 o 3 millones de mexicanos elijan a los guardianes de la justicia que un puñado de senadores o la presidenta de la República, como sucedía antes", manifestó.

No permitiremos que manchen el proceso

Aunado a ello, Alejandro Armenta informó que el gobierno del estado activó el operativo de seguridad, con el respaldo de la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, para garantizar el desarrollo con orden de la jornada electoral.



Incluso, comentó que no va a permitir que quieran "manchar" la elección, una vez que comentó "hay quienes no quieren que se democratice el Poder Judicial, y quisieran que hubiera algo incorrecto", apuntó.



Por esa razón, aseguró que la administración estará pendiente de los comicios para evitar disturbios.

Tras renovación del Poder Judicial, habrá justicia



De paso, Alejandro Armenta refirió que después de la renovación del Poder Judicial, el gobieno de Puebla iniciará juicios contra empresas que, a través de “contratos leoninos”, ejecutaron obras con sobrecostos.



“Mientas haya un Poder Judicial que amenaza como lo hicieron conmigo la presidenta Norma Piña, que sanciona y afecta con un mandato a pagar 2 mil millones de pesos al gobierno estatal por una obra que no se hizo en Puebla, por una presunta coalición y complicidad con la empresa Melgarejo Construcciones, no hay forma de negociar las concesiones", manifestó en alusión al proyecto del Libramiento Poniente.



Señaló que existía un Poder Judicial “corrupto” que benefició al interés internacional, y la elección para la renovación de los ministros, magistrados y jueces permitirán vivir una nueva etapa para hacer justicia.



Al respecto, el gobernador de Puebla recordó que desde hace unas semanas comenzó a renegociar varios contratos de obras como las del Museo Internacional Barroco (MIB) y el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, a fin de reducir la deuda que dejó el sexenio morenovallista.



“Siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, lo estamos logrando con diálogo y disposición de las partes”, apuntó.