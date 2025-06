El origen de las filtraciones y goteras que aparecieron en el edificio del Congreso del estado de Puebla, no son por un daño en su estructura sino por la obstrucción de las alcantarillas, señaló el secretario de Infraestructura local, José Manuel Contreras de los Santos.



Al acudir al Parque Estatal “Flor del Bosque", donde se realizó la conferencia de prensa del gobernador del estado, el funcionario dijo que por tratarse de daños “superficiales” no podrá aplicarse el seguro por parte de la empresa Grupo Constructora Marcar y Asociados S.A. de C.V., que estuvo a cargo de su edificación.



“No hay daño estructural, es el funcionamiento por estar tapadas las alcantarillas, le hace falta mantenimiento”, declaró en entrevista.



Por esa razón, el secretario descartó que la empresa vaya a ser sancionada y en cambio llevará a cabo las correcciones en la sede del Congreso local, ubicado en la zona de Los Fuertes, que tuvo un costo de 855 millones de pesos.



“Por el momento, no se va a aplicar el seguro por parte de la empresa porque los daños no son menores”, apuntó.

Hace dos semanas los diputados locales compartieron en redes sociales las filtraciones y goteras al interior de las instalaciones del Congreso del estado, y cuestionaron el gasto que se hizo para esta obra.



Hay que recordar en el 2024, previo a su inauguración en la gestión de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hubo un desplazamiento de la techumbre, la cual se tuvo que retirar para evitar incidentes.