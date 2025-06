Ante las críticas por el financiamiento de 30 millones de pesos a la película "Canas al Aire", en la que participa su hijo, el gobernador Alejandro Armenta Mier respondió que respeta la libertad de expresión y que "no se dobla" porque es mixteco.



Incluso, dijo que está acostumbrado a la crítica, aunque como ser humano, le duele la difamación, la calumnia y los montajes.



Sin embargo, señaló que respeta a los medios de comunicación y que en Puebla está garantizado el derecho constitucional a la libertad de expresión.



"No nos doblamos, soy mixteco y los mixtecos estamos forjados como las espadas: en el calor y en el frío. Tenemos templanza, respetamos a los medios de comunicación y garantizamos la libertad de expresión porque es un derecho constitucional", expresó también en torno a la aprobación de la Ley del Arbolado.

Buscan tipificar ciberdelitos



En el Congreso de Puebla se discutirá el paquete de reformas al Código Penal para la tipificación de ciberdelitos y su sanción con hasta tres años de cárcel, dio a conocer el coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, quien negó se trate de leyes que censuren las opiniones o críticas.



Recordó que en noviembre de 2024, cuando era diputado local, presentó las iniciativas para que Puebla se convierta en el primer estado del país en contar con marco jurídico para la protección del ciberespacio, donde actualmente la ciudadanía está expuesta a ser víctima de diferentes delitos.



El funcionario estatal dijo que las modificaciones no buscan censurar opiniones ni sancionar las críticas, dado que argumentó servirá para reconocer y castigar prácticas delictivas y de esa forma proteger a todos los poblanos.



Esto porque comentó todos pueden ser víctimas de fraude, usurpación de identidad, espionaje y ciberasedio, pero quienes sufren este tipo agresiones actualmente no pueden proceder legalmente, ya que dichas prácticas no están tipificadas como delitos.



Dio a conocer que, dentro de la iniciativa se propone tipificar el ciberasedio o ciberacoso, debido a que hoy a través de cuentas en redes sociales hay quienes en total impunidad violentan constantemente a una persona, causando daño a su salud.



Aunado a ello, destacó que prevale el "grooming" que consideró "gravísimo", una vez que adultos se hacen pasar por menores de edad para contactar a niños, niñas y adolescentes para ganarse su confianza y después acosarlos, violentarlos y extorsionarlos con fines sexuales.



Con las nuevas reformas, comentó José Luis García Parra también se busca sancionar el fraude electrónico, el espionaje digital, así como la usurpación de identidad, debido a que es muy fácil el robo de datos personales a través de correos electrónicos o links, con lo que pueden robar información confidencial, vaciar cuentas de banco y cometer otros ilícitos.