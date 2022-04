El fiscal general del estado, Gilberto Higuera , adelantó que el cuerpo desmembrado localizado en el parque de Las Ninfas, en Puebla capital, puede ser el de Manuel Hernández Ascencio, quien fue elemento municipal de Tehuacán levantado el pasado 4 de abril; en las siguientes horas se dará a conocer el resultado de los estudios de ADN.

En entrevista con Intolerancia Diario, el fiscal general comentó que no basta con las identificaciones encontradas, pues se tienen que hacer los estudios de ADN, y es que este martes nuevamente fueron encontradas más partes del cuerpo de un hombre.

“No lo quiero afirmar contundentemente, pero es probable, no quiero todavía confirmarle estos datos, a veces no bastan una identificación o un documento, se tienen que hacer pruebas mucho más profundas y no queremos aventurar”.

El pasado sábado se localizó el dorso de un varón, mientras que por la tarde noche de domingo la cabeza y un brazo; este martes por la madrugada se encontró el resto de las extremidades, por lo que la FGE hace las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía de Puebla ya indaga si el cuerpo desmembrado corresponde con el policía municipal de Tehuacán, quien al momento de que fue levantado estaba en activo, pues al día siguiente iniciaban sus vacaciones.

De acuerdo a trascendidos, el elemento de seguridad tenía diferencias con algunos de sus compañeros de trabajo, por lo que se indaga respecto al tema.

En la mañana de este martes, el gobernador, Miguel Barbosa, refirió que el tema se va a esclarecer, pues ya hay avances en las investigaciones, por lo que no quedará impune este hecho.

Puebla es refugio de capos, reconoce FGE

En otro punto, el fiscal general reconoció que hay capos quienes buscan refugio en Puebla, luego de la detención de Gustavo Abigail N., alias "El Pino" y de alias “El Kevin”, quienes fueron detenidos en Amozoc y en Sonata en San Andrés Cholula.

“Son personas que provienen de otros estados y que por su puesto en Puebla pueden buscar ese cobijo de saber que no se encuentran donde hay otros grupos criminales, pero colaboramos con muchas fiscalías del país y aprehendemos”, comentó.

Sin embargo, señaló que la Fiscalía de Puebla trabaja de forma coordinada con autoridades de otras entidades para detener a los delincuentes, quienes provocan intranquilidad en el estado y quienes se dedican a la distribución de drogas.

“Hay una importante cantidad de detenciones en colaboración con toras fiscalías, si puede ser que otras personas que delinquen en estados vecinos busquen a Puebla para refugiarse, los vamos a ubicar y también vamos a proceder”, comentó.

La detención de “El Kevin” se realizó cuando salía de hacer ejercicio de un gimnasio, además fueron aseguradas más personas quienes pertenecen al Cártel Nuevo Imperio.