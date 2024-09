La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que investiga la muerte de Adela Guadalupe, presidenta del DIF municipal de Calpan como homicidio calificado y que en el sitio de los hechos hallaron 63 casquillos.

La institución a través de la fiscal de Investigación Especializada en Delitos de Violencia de Género, Margarita Garcidueñas Cuellar, señaló que el 3 de septiembre pasado la Guardia Nacional localizó un vehículo con placas del Estado de México, en el que se encontraba sin vida Adela Guadalupe de 39 años de edad.

La mujer tenía heridas de bala, una de las en el abdomen que le causaron que perdiera la vida.

Garcidueñas Cuellar, mencionó que como parte de las indagatorias han revisado cámaras de videovigilancia en las casetas de cobro de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y San Marcos, Estado de México, para buscar indicios y esclarecer el asesinato.

De los 63 casquillos, 22 corresponden a un arma de fuego calibre 9 milímetros, 29 5.46 y 11 calibre .223 y uno que no se ha precisado en calibre, por lo que se investiga si corresponde al ataque contra Adela Guadalupe o a otros hechos.

Hasta el momento no hay personas detenidas relacionadas con el crimen, aunque su esposo y presidente municipal de Calpan, Fernando Castellanos fue llamado a comparecer por el fiscal Gilberto Higuera Bernal, debido a que fue hallado en el sitio de los hechos.

La funcionaria señaló que en las indagatorias no está excluida ninguna hipótesis, no obstante, mencionó que no hay una denuncia previa por violencia familiar por parte de la presidenta honoraria del DIF de Calpan y confirmó que todavía estaba casada con el edil, ante los señalamientos de una separación.