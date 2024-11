De 81 mil 669 expedientes abiertos por diversos delitos en los tribunales de Puebla en 2023, el 34 por ciento se resolvieron con una sentencia, por lo que los casos pendientes se incrementaron hasta 115 por ciento respecto al año anterior.

Así se aprecia en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (Cnije) 2024 revelado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por lo tanto, el Poder Judicial en Puebla tienen pendientes 53 mil 986 casos, muy por arriba de los 25 mil 18 que se quedaron sin resolverse en 2022.

Se recibieron 2 mil 655 casos en materia penal en los que participaron personas adultas, de los cuales 2 mil 424 personas fueron procesadas o imputadas con la resolución de vinculación a proceso.

Por lo tanto, apenas el 4.2 por ciento o 111 personas no fueron vinculadas a proceso y del 4.5 por ciento no se detalló si fueron o no vinculados a proceso.

De los más de 81 mil expedientes recibidos en 2023, el 57 por ciento corresponden a la materia familiar, que incluye asuntos como matrimonio, divorcio, paternidad, maternidad y pensión alimenticia, entre otros.

Asimismo, 21 por ciento de los casos corresponde a la materia civil, como son presuntos fraudes, actos ilícitos entre otros, en tanto el 14 por ciento se relaciona con la materia mercantil y 7 por ciento a delitos del fuero común y el resto a justicia para adolescentes.

Además, 34 mil 260 casos fueron resueltos en primera instancia, que implica el 42 por ciento, donde se determina la vinculación a proceso o si el detenido es culpable, sin resolverse totalmente.

En 2022, el Poder Judicial de Puebla recibió 53 mil 154 expedientes, 78 por ciento resuelto en primera instancia.

En el Poder Judicial de Puebla laboran 2 mil 536 personas, lo cual ubica a la entidad en el décimo lugar nacional con más empleados en este sector judicial.

En todo 2023, se contabilizaron a 199 personas que recibieron una sentencia condenatoria o absolutoria, que representa el 8 por ciento de los vinculados a proceso por causas penales.