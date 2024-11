A cerca de año de la desaparición del joven Guillermo Raúl López Escobedo, familiares y amigos se manifiestan para pedir a las autoridades se esclarezca el caso con justicia contra el único detenido hasta el momento.

Junto con integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos, se concentraron en el Parque de Analco, donde partieron en manifestación hasta la Catedral de Puebla.

El joven Guillermo Raúl desapareció el 28 de diciembre de 2023, luego de que fue visto en la casa de su amigo Ulises N en Amozoc, sujeto que posteriormente fue detenido por la desaparición.

Señalaron los familiares que hay pruebas en su contra, por lo que podría estar vinculado en un crimen, aunque realmente aun se desconoce el paradero joven.

Informaron que el próximo 22 de noviembre se realizará la audiencia intermedia contra el único detenido y esperan que se puedan presentar avances para hallarlo.

“Solo queremos encontrar a mi hijo, como sea pero quiero que me lo devuelvan, les pido a todos una oración por él”, dijo Alicia Escobedo, madre de Guillermo Raúl.

De la audiencia intermedia, la familia de la víctima espera que el caso ya pueda estar esclarecido para finales de este año, aunque el detenido no ha confesado.

“Amigo, de mi hijo Guillermo Raúl, esta es la oportunidad que tienes para declarar y tener derecho a la posibilidad de reducir una sentencia”, pidieron en una pancarta.

Además, pidieron a toda la ciudadanía a dar información sobre el paradero del joven, “a todos se ha contestado, quien tenga alguna información se lo agradeceremos, no nos vamos a cansar, seguiremos en la búsqueda y pidiendo justicia, para que el tema de Raúl sea un ejemplo en la búsqueda”, señaló su hermana.

Indicó que en redes sociales, por motivos personales y siguiendo la línea de la Fiscalía han dejado de publicar, dejando trabajar a la dependencia, pero a diez meses tuvieron que salir de nuevo a las calles, ante la proximidad de la audiencia.

“Queremos que se den cuenta que no somos solamente mis hermanas, mis papás los que esperamos a Raúl, somos ya más personas como sociedad, en Facebook les agradezco a quienes nos siguen y comparten, sé que hoy no nos acompañan de manera directa, pero están con nosotros, no es justo ni para Raúl ni para nadie”, añadió,

“Se ha buscado a Raúl y en realmente triste, es trabajo doble, porque a pesar de la tristeza tienes que seguir trabajando en encontrarlo y llegar al objetivo”, mencionó.

De enero a octubre, se contabilizaron en Puebla 407 casos de desaparecidos, un promedio por mes de 40 personas que siguen sin ser localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

De los 407 casos de este año, 241 corresponden a desaparición de hombres, lo que equivale al 59.21 por ciento, mientras que los 166 restantes son mujeres, es decir, el 40.79 por ciento.

Los rangos de edad en los que más casos de desaparición se detectaron fueron de 15 a 19 años, 25 a 29 años, 20 a 24 años, 30 a 34 años y de 10 a 14 años.