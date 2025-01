Del 7 de noviembre al corte del 17 de enero del 2025, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla ha recibido mil 481 quejas e iniciado unas por oficio, como presuntos abusos policiacos.

Así lo informó en rueda de prensa, la presidenta del organismo Rosa Isela Sánchez, al destacar las acciones realizadas por la CDH, incluyendo una gira por las penitenciarías de Puebla.

Durante estas visitas, emitió observaciones sobre aspectos positivos y áreas de mejora, dirigiéndolas a las instituciones correspondientes, aseveró.

Asimismo, dio a conocer que una de las acciones que se realizaron tras su designación fue la creación de la Sala de Atención a Víctimas y dio a conocer que algunas mujeres privadas de su libertad en el Centro penitenciario de Ciudad Serdán han sufrido abandono de sus familiares al estar alejadas.

Ante esto están trabajando con la Secretaría de Movilidad para apoyar a sus familiares a trasladarse a los centros penitenciarios que les queden alejados a sus lugares de origen.

Además, la titular de la CDH, Sánchez Soya, dio a conocer que ya se ha tenido acercamiento con los diversos grupos vulnerables, con el objetivo de crear acciones en favor de ellos.

Freno a abusos

Asimismo, la CDH informó que ya están en acompañamiento con la víctima y familiares de la tras la queja de abuso de autoridad por la persecución y balacera registrada el pasado 13 de enero en el boulevard Hermanos Serdán.

Asimismo, se informó en otro caso, que tras la detención y sometimiento erróneo de la Fiscalía General del estado (FGE), actualmente se busca contacto con la víctima a fin de que ratifique la queja además de un informe por parte de la dependencia de justicia.

En el primer caso, inició investigaciones por un presunto abuso de autoridad, luego de que policías municipales de la capital dispararon en contra de una persona que se dio a la fuga.

Así fue confirmado por el organismo al resaltar que el caso se turnó a la cuarta visitaduría general, por lo que se está recabando mayor información.

Luego de que personal de la CDH Puebla iniciara investigaciones, también se recibió por la madrugada una queja de parte de la esposa del detenido.

En distintos videos que circulan en las redes sociales, se aprecia como los uniformados utilizaron sus bastones policiales intentaron para romper el vidrio de la puerta, lo que nunca lograron.

Posteriormente el conductor pudo escapar al moverse otro auto, por lo que los uniformados comenzaron a dispararle en varias ocasiones en medio de los automóviles que estaban detenidos y transeúntes, lo que quedó grabado por diversas cámaras y que ahora circulan en redes sociales.

En el segundo caso, luego del escándalo de un presunto abuso de dos elementos de la Policía Ministerial al detener a una persona inocente, la FGE de Puebla informó que fueron separados de sus funciones mientras se abrió una investigación.

En tanto, la CDH también informó que abrió una investigación de oficio, luego de que en redes sociales se viralizara un video donde someten por la fuerza a un ciudadano, sin verificar antes su identidad.

Fue uno de los agentes quien lo mantuvo inmovilizado en el suelo, mientras que el detenido pide que muestren la orden de aprehensión, mientras una mujer pidiendo auxilio a una patrulla.

“¿Por qué me arrojan entre tantos como si fuera un delincuente? Mire cómo me tiene, no puedo hablar”, reclama el afectado, quien aún no presenta ninguna queja ante CDH o alguna denuncia en la misma FGE.