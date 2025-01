Después de más de 12 horas de debate, la jueza Laura Tlatelpa Ramos, quedó pendiente la vinculación a proceso Jessica N, con medida de prisión preventiva, acusada de la sustracción de tres niñas.

En tanto, Ana Karen Rodríguez, madre de las menores, confió que pueda recuperar a sus niñas de 5, 3 y 1 año de edad respectivamente, a quienes no ve desde hace dos años, cuando su expareja las sustrajo.

Junto con su abogada en la Casa de Justicia ubicada en la 11 Sur, llegó a la audiencia de imputación de Jessica N, pareja sentimental del padre las menores.

En la audiencia de la togada hizo hincapié en los derechos de las niñas desaparecidas y quienes hasta este momento no se sabe su paradero, aún y cuando se tenía certeza que se encontraban en resguardo de la hoy imputada Jessica N.

El jueves 30 de enero a las 14:00 horas, será la continuación de la audiencia en donde se resolverá la vinculación a proceso de Jessica N, imponiendo en su contra como Medida Cautelar de Prisión Preventiva Justificada, debido a varios riesgos procesales, ordenando su internamiento en el reclusorio de San Miguel.

La defensa particular de la detenida, acusó que fue agredida por los elementos policíacos y acusó tortura, un dictamen médico presentado en la audiencia lo desmiente.

Este sábado avanzó la Fiscalía General del estado (FGE) en las investigaciones para localizar a tres menores que fueron sustraídos por un pleito familiar desde hace más de dos años.

Jessica N. de 24 años de edad, está presuntamente implicada en los hechos, por lo que fue detenida en las últimas horas.

Agentes ministeriales que dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en la calle 11 Sur, frente a Plaza Centro Sur, de Agua Santa, en la ciudad de Puebla, quedando a disposición del Juez de Control, bajo cargos por sustracción de menores.

Ana Karen Rodríguez, agradeció a la actual fiscal de Puebla, Idamis Pastor que haya tomado su caso para avanzar y encontrar a sus hijas, al señalar lo último que supo fue que las menores estaban con la nueva pareja de su exesposo y estaban enfermas.

Pidió a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado a que localice con prontitud a sus hijas, ya que podrían estar en riesgo al no saberse quien las tiene a su resguardo.

Lidia González, abogada de Ana Karen, explicó que lo que sigue es la búsqueda de las menores ya que se han realizado cateos en Puebla y Tlaxcala, sin éxito.

"Incluso el abogado de la familia le dice: usted ya sabe dónde están sus hijas, vaya por ellas, se lo dijo de una manera muy dolosa. Solicitamos el cateo, se hizo, y cuando llegamos no estaban las niñas, parecía todo montado. Cuando entrevistamos a los vecinos nos dijeron que ahí nunca ha vivido nadie", acusó la abogada.

En dos Ana Karen Rodríguez, no ha podido ver a sus tres pequeñas hijas sustraídas desde 2022 por su expareja Erik N. y padre de las menores, quien se encuentra detenido.

“Erik se burla de mí, me dice que no volveré a ver a mis hijas, que él ya ganó (…) necesito que las autoridades me ayuden a encontrarlas”, clamó la afectada.

Recordó que su expareja y padre de las niñas, Erik N, sustrajo a las niñas en complicidad con sus abuelos paternos, en el municipio de San Pedro Cholula.

Por lo tanto, Erik N se encuentra preso en el penal de dicha demarcación por violencia familiar con el agravante de violencia vicaria, mientras sus padres, Francisco N, de 59 años, y Blanca Patricia N, de 61 años, también fueron detenidos.