El Ayuntamiento de Tecamachalco informó que ha iniciado una investigación sobre un oficial de tránsito acusado de presuntamente extorsionar a un ciudadano exigiéndole la cantidad de 5 mil pesos. La denuncia cobró relevancia luego de la difusión de un video en redes sociales, en el que el agente de seguridad admite actos de corrupción y asegura que “todos roban”.

En la grabación, el uniformado menciona: “Aquí todos somos rateros, quien diga que no roba, me disculpa, yo me incluyo. Yo no vengo a hacer mi trabajo y ella lo sabe. Si me cae a mí, me va a caer a mí, yo me la voy a chutar solo. No te confundas, yo no vengo a quitarle a nadie, nada”.

Ante la viralización del video, la Comisión de Honor y Justicia de Tecamachalco anunció que está analizando el caso y determinará si el oficial es culpable de extorsión.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento explicó que la Comisión sostuvo una sesión de trabajo para evaluar las acusaciones surgidas en redes sociales contra elementos de la policía municipal. En caso de comprobarse irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes hayan incurrido en actos de corrupción o negligencia.