La balacera ocurrida en la zona del tianguis de Los Lavaderos, en la ciudad de Puebla, fue un ataque directo y estaría vinculado con el narcomenudeo, informó la fiscal general Idamis Pastor Betancourt.

Este viernes declaró en entrevista que todavía no hay detenidos, pero se siguen varias líneas de investigación, siendo la más importante la venta de drogas.

Sin embargo, dijo que no tiene elementos para confirmar que en este tianguis de la capital poblana se vende droga, ya que la agresión de anoche donde hubo dos muertos y cinco heridos, ocurrió cuando el lugar estaba prácticamente cerrado.

Por esa razón, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió esperar a que avance la indagatoria para tener información precisa sobre lo que ocurrió en Los Lavaderos.

¿Si se habla de narcomenudeo, se puede decir que hay venta de droga en el lugar?, se le cuestionó.

-No lo puedo afirmar ni negar, pero la investigación está en curso (…) Sucedió en la noche y el tianguis no estaba funcionando. Por eso, no puedo afirmar esa teoría.

En esa tónica, Idamis Pastor recalcó que ya se trabaja para dar con los responsables y destacó que en este como en el resto de los asuntos de seguridad en el estado, se cruza información y se coordinan acciones con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional.

“Dejar en claro que estamos en coordinación para actuar contra la delincuencia y encontrar a los malos”, soltó.

Durante el ataque en Los Lavaderos resultó herida una niña de 9 años y una joven de 22, quienes recibieron atención médica. Los vecinos de la Diagonal Santuario y Diagonal Defensores de la República fueron quienes reportaron la balacera.