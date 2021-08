Este lunes, Estados Unidos dio la nota a nivel internacional luego de darse a conocer que en el país se aprobó en su totalidad a la vacuna COVID de Pfizer en personas mayores de 16 años.

Esta acción puede ayudar a aumentar la confianza del público en vacunarse mientras la cepa Delta azota al país.

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj