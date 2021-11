Los 11 principales fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos respondieron a la demanda civil interpuesta por el Gobierno de México en la Corte de Justicia de Massachusetts, en la que los acusa de promover un “comercio negligente”, que ha provocado violencia por parte de grupos del crimen organizado.

Una vez con la respuesta de las armerías estadunidenses, México presentará su réplica el 31 de enero de 2022 y, finalmente, las demandadas podrán exponer una contrarréplica un mes después, el 28 de febrero.

"La SRE, en coordinación con otras dependencias federales, prepara los argumentos y la evidencia para responder ante la Corte a las defensas de las compañías demandadas”, detalló el Gobierno de México.

En sus alegatos, las empresas piden al juez desestimar la demanda debido a que México no aporta los elementos para demostrar que son responsables de forma directa de una presunta venta ilegal de sus armas ligeras fuera de Estados Unidos para uso delincuencial, además, aclaran que la Corte federal en Boston no es jurisdicción para dirimir este asunto en su contra.

Sturm, Ruger & Company, Inc.’s niega que como compañía sea “legalmente responsable del tráfico y uso criminal de armas de fuego por terceros remotos en México”, de igual modo “no se logra establecer el vínculo necesario entre Massachusetts y los reclamos del gobierno mexicano”.

En tanto, Barrett Firearms Manufacturing, Inc., señala que la demanda interpuesta a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no dilucida casos concretos sobre su responsabilidad en la venta de rifles que hayan sido hallados en México en uso de la delincuencia organizada, por lo que también pide al juez se desestime el recurso legal.

Por su parte, la empresa distribuidora de armas de fuego, Witmer, también desestimó los señalamientos de México, “sería razonable suponer que el demandante incluiría alegatos fácticos para respaldar su reclamo en su voluminosa queja de 135 páginas, si pudiera hacerlo, pero no hay ninguno y por lo tanto la única inferencia razonable es que el demandante no incluyó tales alegaciones porque no podía hacerlo sin entrar en conflicto con los requisitos de alegato de buena fe del tribunal”, sostuvo.

Además de Witmer, Sturm, Ruger & Company, Inc.’s, Barret Firearms Company, la demanda la enfrentan Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, así como Glock.

Con información de Excélsior.