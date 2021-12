Este miércoles, las empresas Pfizer y BioNTech dieron a conocer que luego de hacer los estudios de laboratorio iniciales, revelaron que una tercera dosis de su vacuna contra Covid-19 neutraliza la variante Ómicron.

De acuerdo con las farmacéuticas, un refuerzo con la versión actual de la vacuna genera un crecimiento en los anticuerpos hasta 25 veces, proporcionando un nivel similar al observado después de dos dosis contra el virus original y otras variantes.

Por otro lado, ambas empresas coincidieron en que están seguros de que tendrán una versión específica de la vacuna contra esta variante para marzo de 2022.

La incertidumbre sobre la eficacia de la vacuna contra la nueva variante ha generado una volatilidad a nivel global y ha provocado restricciones de viaje al sur de África desde el mes pasado.

“A partir de estos datos preliminares, queda claro que la protección mejora con una tercera dosis”, apuntó el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en un comunicado.

NEW: Initial lab studies show that three doses of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine effectively neutralize the Omicron variant. https://t.co/xRaInATTXy