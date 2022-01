El tsunami provocado por la erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, ha tocado tierra en las costas sur de Japón minutos después de que se emitieran alertas, informa el diario The Japan Times.

Las olas se registran desde el área de Tohoku, en la parte central de la isla de Honshu, hasta la isla de Okinawa, mientras el canal NHK recoge que en la isla de Amami, en el suroeste de Japón, se han formado olas de 1,2 metros de altura.

La agencia meteorológica del país pronosticó que las olas podrían alcanzar los 3 metros en algunos lugares. Luego de la publicación de los avisos, se empezaron evacuaciones de las zonas potencialmente expuestas al tsunami.

El tsunami fue provocado por la erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, en el archipiélago de Tonga, que tuvo lugar este viernes. Esparció cenizas, vapor y gas a 20 kilómetros en el aire y fue captado por varios satélites desde el espacio.

Luego de la erupción del volcán, en Tonga se emitió una advertencia de tsunami y pronto olas golpearon las casas, destrozando edificaciones.

Everyone has been sharing the incredible satellite footage of ongoing #volcano eruption in Tonga, but wanted to share larger scale view. You can still see the shockwave traveling out rapidly to the east (though unclear if its now sfc based or aloft).



Jaw dropping! 🌋🛰 pic.twitter.com/5yIBQ6Qq3F