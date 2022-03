La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, siglas en inglés) de Estados Unidos está dispuesta a autorizar un segundo refuerzo de la vacuna contra la Covid-19 para cualquier persona de 50 años o más en medio de las preocupaciones de que una nueva subvariante de Ómicron podría afectar al país.

Las autorizaciones para las segundas vacunas de refuerzo de Pfizer-BioNTech y Moderna podrían anunciarse el próximo martes, según reportes de medios estadounidenses.

El sábado, Hawai se convirtió en el último estado estadounidense en eliminar el requisito de uso de mascarilla en interiores ante el descenso de Ómicron. El estado también suspendió su programa Safe Travels, lo que permite el ingreso de viajeros de la parte continental estadounidense sin presentar un comprobante de vacunación o los resultados de una prueba de Covid-19 aprobada.

Idaho fue un paso más allá debido a que su legislatura estatal aprobó un proyecto de ley la semana pasada que prohíbe a las empresas exigir la vacunación para el empleo o el servicio y evitar que las personas no vacunadas sean "tratadas de manera diferente o discriminadas".

El proyecto de ley estipula que la decisión de recibir una vacuna es "una decisión muy personal e individual" y que las entidades públicas o privadas no deben exigirla. El proyecto de ley fue apoyado por legisladores republicanos y llegó al escritorio del gobernador Brad Little esta semana. Little, también republicano, no ha dicho si lo vetará o lo firmará.

Aunque las restricciones se están levantando o disminuyendo en la mayor parte del país, las autoridades de salud en Washington están monitoreando con cautela el comportamiento de la subvariante BA.2 de Ómicron, el primo más contagioso de la variante Ómicron que se ha extendido por Europa y otras partes del mundo y que ahora representa alrededor de 30 por ciento de las nuevas infecciones en la región del Atlántico Medio, que incluye al Distrito de Columbia, Maryland y Virginia.

"Expertos en salud pública dicen que BA.2 probablemente se convertirá en la cepa dominante en la región de Washington durante las próximas semanas", informó The Washington Post, "impulsando otro aumento en las nuevas infecciones después de una disminución constante desde el pico de la ola de Ómicron a principios de enero".

El análisis de datos de The New York Times ha demostrado que el promedio de siete días de nuevas muertes por Covid-19 el sábado en Estados Unidos se redujo a 796, un cambio de 39 por ciento en 14 días. Los nuevos casos de coronavirus llegaron a 30 mil 174, una caída de 12 por ciento.

Con información de Xinhua.