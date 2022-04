El Centro de Predicción del Tiempo Espacial (SWPC), de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos informó que el Sol registró 17 erupciones en una misma región, 2 de las cuales impactaron nuestro planeta anoche, 1 de abril, a más de 3 millones de kilómetros por hora.

De acuerdo con el NOAA Space Weather, esta tormenta solar, también llamada AR2975, es una tormenta de categoría tres y pese a lo catastrófica que pueda sonar, únicamente puede provocar auroras boreales durante varios días.

G3 Watch now out for 31 March due to combined CME effects. Also, a G1 Watch is in place for 30 Mar due to CME shock arrival and a G2 Watch for 1 Apr due to lingering CME influences. Visit https://t.co/4CNTc1qJlT for latest info and https://t.co/PuIgIldyfa for story. @NWS @NOAA pic.twitter.com/ftMJaqgfjU