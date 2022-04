Kane Tanaka, considerada como la persona más longeva del mundo, murió a los 119 años de edad de acuerdo con la emisora pública NHK.

La fémina japones nació el 2 de enero de 1903 en la antigua aldea de Wajiro, actualmente ciudad de Fukuoka y perdió la vida en un nosocomio local a los 119 años y 108 días de edad.

Hasta el momento, los medios nipones no han dado a conocer con exactitud la causa de su muerte, pero trascendió que se consideró "muerte natural".

Kane Tanaka es considerada por el Libro de Récord Ginness como la persona más longeva del mundo desde 2019 luego de que el Grupo de Investigación en Gerontología (GRG, en sus siglas en inglés) y Guinness World Records concluyeron los estudios para determinarlo.

We had the honour of meeting Kane Tanaka and awarding her the certificate for being the oldest living person back in 2019 🥰️ pic.twitter.com/VHhV716jqu