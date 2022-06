La ingeniera eléctrica y astronauta mexicana, Katya Echazarreta, se convirtió este sábado en la primera mujer nacida en México, y la más joven, en viajar al espacio de la mano de la compañía Blue Origin y como embajadora de Space for Humanity.

Echazarreta, nacida en Guadalajara y quien se mudó a Estados Unidos cuando tenía 7 años, fue seleccionada de entre 7 mil aspirantes para viajar en el vuelo NS-21, a bordo del cohete suborbital New Shepard de la compañía Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos.

Dicha nave despegó a las 8:26 de la mañana de este 4 de junio en Texas, para aterrizar a las 8:35 en el desierto texano. El resto de la tripulación que realizó el viaje espacial estuvo conformada por Evan Dick, Hamish Harding, Víctor Correa Hespanha, Jaison Robinson y Víctor Vescovo.

A través de sus redes sociales, Blue Origin compartió un video en el que Katya comparte su deseo para que las próximas generaciones vean esta misión como una inspiración y puedan ser los próximos en viajar al espacio.

De igual manera, la astronauta mexicana compartió en su cuenta de Twitter fotografías mostrando el proceso de entrenamiento y preparación para realizar la misión espacial. Asimismo, dedicó el vuelo a México y señaló que siempre supo “que llegaría”.

“I am here today because I ALWAYS believed I would be”



“Hoy estoy aquí porque SIEMPRE supe que llegaría” pic.twitter.com/OX891n6WX5