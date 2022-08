Una persona falleció y otras 40 sufrieron heridas de diversa envergadura después de que fuertes ráfagas de viento provocaran esta madrugada el derrumbe de varias estructuras y partes del escenario del Medusa Festival de Música, que se celebraba en el municipio de Cullera de la comunidad oriental de Valencia.

El incidente ocurrió hoy alrededor de las 04:20 cuando el área fue azotada por fuertes vientos repentinos, y los vídeos tomados con las cámaras de los teléfonos móviles muestran polvo y escombros volando por el aire.

