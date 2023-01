Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Emérito Benedicto XVI, perdió la vida a los 95 años de edad por causas naturales, informó El Vaticano.

La Santa Sede reveló que el Papa Emérito alemán, murió el 31 de diciembre del 2022, a las 9:34 de la mañana en su residencia del Vaticano; su fallecimiento se da casi una década después de su renuncia (11 de febrero de 2013), la primera en 600 años.

La Embajada de México lamenta mucho el fallecimiento este 31 de diciembre del papa emérito Benedicto XVI. Su visita a México en 2012 quedó grabada como una muestra de afecto y cariño. pic.twitter.com/UTlZ1ImQmU — Emb México SantaSede (@Embamexvat) December 31, 2022

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que falleció en el Monasterio Mater Ecclesiae, la residencia que había elegido como su casa después de renunciar al ministerio petrino en 2013.

Salud deteriorada

Ya desde hace varios días, las condiciones de salud del Papa Emérito habían empeorado debido a la edad avanzada, como informó la Oficina de Prensa en sus actualizaciones de la evolución de la situación. El Papa Francisco pidió a los fieles que rezaran por él.

"Pido una oración especial para el papa Benedicto XVI que en el silencio está sosteniendo la Iglesia y recordar que está muy enfermo y pidiendo al Señor que lo consuele y lo apoye en que este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final", señaló el argentino.

A raíz de esta invitación, surgieron y se multiplicaron iniciativas de oración en todos los continentes, junto con una cascada de mensajes de solidaridad y cercanía de los líderes seculares.

El primer papa en renunciar en 600 años

"Si un Papa se da cuenta claramente de que ya no es física, psicológica y espiritualmente capaz de cumplir con los deberes de su cargo, entonces tiene el derecho y, en algunas circunstancias, también la obligación de renunciar", dijo en una entrevista a Peter Seewald en 'Light of the World' tres años antes de confirmar su renuncia. Fue el primer papa en hacerlo en toda la historia.

Hizo dos grandes reformas: introdujo normas estrictas contra los abusos de menores e introdujo una legislación contra el lavado de dinero en el Vaticano. Su muerte marca el fallecimiento del último Papa involucrado personalmente en el trabajo del Concilio Vaticano II.

Funeral de Benedicto XVI

Sus restos han sido depositados en la capilla del Monasterio Mater Ecclesiae, serán llevados a la Basílica de San Pedro para ser vistos públicamente el 2 de enero. Oremos por su alma.