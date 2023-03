El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado hoy jueves, según informes, por su papel en el presunto pago a una actriz de películas para adultos para que guardara silencio.

Múltiples medios noticiosos, incluyendo a The New York Times, ABC News y The Washington Post, dieron la noticia por la tarde y citaron fuentes familiarizadas con la situación.

Se ha señalado que Trump, de 76 años, es el primer expresidente estadounidense en la historia del país con cargos penales en su contra, los cuales permanecen sellados.

Los cargos no se han dado a conocer al público hasta ahora, dijo una fuente citada por CNN. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, contactará a los abogados de Trump, según informes, para discutir su entrega para arreglar una comparecencia.

Bragg y sus colaboradores han estado investigando el papel de Trump en el presunto pago a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels para que guardara silencio antes de la elección presidencial de 2016.

Según informes, el pago de 130 mil dólares fue realizado para impedir que Daniels hiciera público un presunto encuentro sexual que sostuvo con Trump en 2006.

Trump, un republicano que ganó la contienda por la Casa Blanca en 2016 y se desempeñó como presidente de Estados Unidos de 2017 a 2021, ha negado que el encuentro haya ocurrido, ha rechazado haber hecho algo indebido y ha acusado que la investigación se realiza por motivos políticos.

El caso es observado atentamente debido a que ningún ex presidente estadounidense ha sido acusado jamás con cargos penales y Trump está postulándose nuevamente para la Casa Blanca.

Con información de Xinhua.