Cientos de japoneses se manifestaron esta semana en diferentes lugares de Tokio para protestar contra el plan gubernamental de vertido de agua radiactiva al mar desde la planta nuclear dañada de Fukushima Daiichi, demandando la suspensión inmediata de dicha iniciativa.

El martes por la mañana, residentes de varias prefecturas, incluidas Tokio, Fukushima y Nagasaki, se congregaron frente a la sede central de la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (TEPCO, según siglas en inglés) gritando eslóganes al unísono como "no contaminar el océano", "cuidar a los peces" y "proteger el futuro".

En las concentraciones se vieron varias pancartas y banderas con los mensajes "no verter agua contaminada al mar", "no contaminar el océano de todos" y "el mar no es el inodoro de las centrales nucleares".

El Gobierno japonés, que desde un primer momento consideró verter el agua radiactiva al mar, ha puesto todo tipo de excusas subrayando que otros métodos de vertido no funcionarían o bien serían incapaces de preservar el agua radiactiva en tierra, declaró Kazuyoshi Sato, codirector de KOREUMI, una conferencia ciudadana de japoneses que condenan una mayor contaminación del océano y uno de los organizadores de las marchas.

Chiyo Oda, otro codirector del grupo, leyó y entregó una petición a un representante de TEPCO, exigiendo que la compañía se adhiera al acuerdo con asociaciones locales como la Federación de Asociaciones Cooperativas de Pescadores de la Prefectura de Fukushima y que no vierta agua radiactiva al océano sin el conocimiento y consentimiento de las partes afectadas.

La petición exigía compartir información como concentración y cantidad total de todos los radionucleidos y volver a evaluar el impacto de la radiación sobre el ecosistema marino y sus criaturas.

También demandaba contramedidas fundamentales a TEPCO, como explorar la construcción de grandes tanques de almacenamiento de agua para preservar el líquido radiactivo a largo plazo y promover la aplicación práctica de la tecnología para separar el tritio.

Con información de Xinhua.