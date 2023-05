El estado de Texas, en Estados Unidos, presentó el martes una demanda contra la nueva norma de asilo de la administración del presidente Joe Biden, que permite a migrantes hacer citas en la frontera mexicano-estadounidense, vía una aplicación móvil, para solicitar asilo en el país.

"La Administración Biden concibió de manera deliberada esta aplicación móvil con el objetivo de pre-aprobar ilegalmente que un mayor número de extranjeros entren en nuestro país y vayan a donde quieran una vez que lleguen", dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado de prensa, acusando al Gobierno federal de alentar la migración ilegal.

El estado argumentó que la aplicación "CBP One" no verifica si los migrantes solicitantes de citas reúnen las condiciones para entrar a EE. UU. y, por ende, alienta esencialmente la llegada al país de la gente que incluso no cuenta con una base jurídica para quedarse.

La creciente cantidad de solicitantes de asilo podría aumentar la carga financiera de Texas por asuntos como atención médica y educación, prosiguió.

La Administración Biden ha tratado de construir un proceso de solicitud de asilo y refugio aún más ordenado con la aplicación "CBP One" en el centro del plan, la cual, sin embargo, ha sido blanco de críticas por problemas tecnológicos y procesales tras su lanzamiento en enero pasado.

Con información de Xinhua.