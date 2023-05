En pleno siglo XXI, existen países que mantienen la intolerancia a la comunidad LGBTTTIQ, siendo el caso de Uganda el que lo ha llevado al extremo inimaginable.

El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó una de las leyes más duras del mundo contra el colectivo, pues en dicha legislación titulada "Ley Anti-homoxesualidad 2023" incluye la pena de muerte por "homosexualidad agravada", y cadena perpetua para quienes "promocionen la homosexualidad".

En varios países del continente africano se castiga con severidad las relaciones entre personas del mismo sexo y en Uganda se consideran ilegales.

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗠𝘂𝘀𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶 𝗵𝗮𝘀 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗶-𝗛𝗼𝗺𝗼𝘀𝗲𝘅𝘂𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗔𝗰𝘁,𝟮𝟬𝟮𝟯

