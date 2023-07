Dos jóvenes murieron y otras 28 personas resultaron heridas, entre ellas, 14 menores de edad, durante un tiroteo registrado las primeras horas del domingo en la zona de Brooklyn Homes, en el sur de Baltimore, Estados Unidos.

Reportes indican que el ataque se registró después de medianoche, cuando se celebraba una fiesta colectiva el Día de Brooklyn, en la Avenida Gretna, por lo que vecinos llamaron a los servicios de emergencia por disparos de arma de fuego.

El comisionado interino del Departamento de Policía de Baltimore, Richard Worley, confirmó la cifra de fallecidos y heridos y señaló que al menos dos personas realizaron disparos, mientras uno de los sospechosos ha sido identificado y se ha iniciado su búsqueda. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la agresión.

“Quiero que los responsables me escuchen y me escuchen muy claramente No pararemos hasta encontrarlos, y lo lograremos. Hasta entonces, espero que cada vez que respiren les cueste pensar en las vidas que segaron, en las vidas que afectaron aquí esta noche”, dijo el alcalde Brandon Scott en el lugar de los hechos.

Worley detalló que, de los heridos, tres se encuentran en estado crítico, mientras otros 14 son menores de edad. Nueve de los lesionados fueron trasladados en ambulancia y el resto se dirigió a pie a los hospitales.