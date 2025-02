El mundo del cine y la televisión está de luto tras el fallecimiento del escritor y productor mexicano Roberto Orci, conocido por su trabajo en grandes franquicias como Star Trek y Transformers. Orci murió este martes en Los Ángeles a los 51 años a causa de una enfermedad renal, según confirmó la revista Variety.

Nacido el 20 de julio de 1973 en la Ciudad de México, Orci dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento. Junto a su socio creativo Alex Kurtzman, coescribió y produjo algunas de las películas más taquilleras de las últimas dos décadas, incluyendo Transformers (2007) y Star Trek (2009), esta última considerada un éxito que revitalizó la icónica saga de ciencia ficción.

Su hermano, J.R. Orci, lo describió como un “narrador visionario con un corazón ilimitado y un alma hermosa”. En un comunicado, destacó no solo su talento creativo, sino también su generosidad y amor por los animales: “Era un amigo compasivo que ponía su vida en pausa para ayudar a un extraño y encontrar un lugar en su casa para el perrito más olvidado del refugio de animales”.

Además de sus contribuciones al cine, Orci dejó huella en la televisión. Junto a Kurtzman, desarrolló series como Fringe y Sleepy Hollow, así como la exitosa versión moderna de Hawaii Five-0 (2010), que superó los 200 episodios. También participó en producciones como Now You See Me, Ender’s Game y The Amazing Spider-Man 2, consolidándose como uno de los creadores más versátiles de Hollywood.

Roberto Orci comenzó su carrera en la escuela Crossroads School en Los Ángeles, donde conoció a Kurtzman, con quien mantuvo una fructífera colaboración durante años. Juntos trabajaron en proyectos como la serie Alias, creada por J.J. Abrams, y en películas que generaron ingresos superiores a los 3 mil millones de dólares entre 2005 y 2011, según Deadline.

Su muerte conmociona a la industria y a sus seguidores, quienes lo recuerdan no solo por su talento, sino también por su humanidad y dedicación. El legado de Orci perdurará en las historias que ayudó a crear y en las vidas que tocó con su generosidad y pasión por el arte.