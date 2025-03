El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una exención temporal de aranceles por un mes para los fabricantes de automóviles en México y Canadá.

La decisión, informada por la Casa Blanca, se produce tras reuniones con ejecutivos de la industria automotriz y busca aliviar el impacto económico en el sector.

“Vamos a otorgar una exención de un mes a cualquier automóvil que pase por el T-MEC”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en referencia al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, negociado durante el primer mandato de Trump.

La exención temporal responde a las solicitudes de las empresas asociadas al T-MEC, que argumentaron que los aranceles podrían generar desventajas económicas. “Los aranceles recíprocos seguirán entrando en vigor el 2 de abril, pero a solicitud de las empresas, el presidente les está dando una exención de un mes”, explicó Leavitt.

Reuniones con líderes de la industria

Funcionarios de la administración Trump se reunieron el martes con los directores ejecutivos de Ford Motor Co., General Motors Co. y Stellantis NV para discutir el impacto de los aranceles. Según fuentes no autorizadas para hablar públicamente, se programó una segunda reunión para este miércoles en la Casa Blanca, con el objetivo de evaluar un posible alivio adicional.

Representantes de Ford, GM y Stellantis declinaron hacer comentarios sobre las discusiones. Sin embargo, la noticia del posible retraso en la implementación de los aranceles, reportada inicialmente por Bloomberg News, generó un alza inmediata en las acciones de los fabricantes de automóviles estadounidenses.

Al cierre del mercado, las acciones de Stellantis registraron un aumento del 8.1 %, mientras que las de GM subieron un 6 % y las de Ford avanzaron un 4.5 %.