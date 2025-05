El primer ministro de Canadá, Mark Carney, invitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a participar en la próxima cumbre del Grupo de los Siete (G-7), que se celebrará el 15 de junio en Kananaskis, Alberta, según reveló el diario The Globe and Mail.

De acuerdo con el medio canadiense, la invitación fue impulsada por el presidente del Consejo Empresarial de Canadá, Goldy Hyder, quien argumentó que la presencia de Sheinbaum podría ser clave para establecer canales alternos de negociación con Estados Unidos respecto a los aranceles impuestos por Donald Trump. “No hay que pensarlo dos veces (…) tenerla ahí, alguien que tiene el cariño del presidente, no es una mala aliada”, declaró al medio.

La información proviene de dos fuentes con conocimiento directo del asunto, aunque The Globe and Mail no reveló sus identidades. La Embajada de México en Canadá evitó confirmar o negar la invitación.

La asistencia de Sheinbaum también podría ayudar a recomponer las tensiones entre México y Canadá, originadas tras las propuestas del exprimer ministro Justin Trudeau y del premier de Ontario, Doug Ford, de negociar un acuerdo comercial sin México. En ese contexto, Sheinbaum y Carney han sostenido una relación cercana: en abril, la mandataria mexicana informó que ambos se comprometieron a mantener el diálogo con la administración de Trump.

El pasado 15 de mayo volvieron a conversar por teléfono sobre temas bilaterales y el fortalecimiento del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales. La participación de Sheinbaum en el G-7 aún no ha sido confirmada oficialmente.